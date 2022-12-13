通脹回落利好美股　道指升707點

美國通脹回落，市場憧憬加息周期提早終結，美股周二早段大漲，道指升707點，報34,712.28點；標指升103點，報4,093點；以科技股為主的納指升402點，報11,546點。恒指夜期報20,000點，升311點，高水404點。

展望明年，「新債王」岡拉克認為，通脹將在未來6個月「無可避免地下降」，原因是許多警號都預示着經濟即將步入衰退，例如嚴重倒掛的國債孶息率。他解釋，利率上升、量化緊縮將導致債券市場的流動性枯楬，加上經濟衰退的出現，聯儲局明年內減息的機會率逾75%。

事實上，市場對經濟衰退的憂慮已更甚於通脹。美國銀行的月度基金經理調查顯示，有90%受訪者預計未來12個月通脹將會回落，創下了最高紀錄；而認為企業盈利增長惡化的則達到91%。所幸的是，受惠於對中國復甦的憧憬，預期明年全球經濟倒退的基金經理比例按月回落4個百分點，惟依然高達69%。

股市前景方面，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，美股熊市已經進入最後階段，而明年首季將出現「終極一跌」，標指恐低見3,000點。他認為，市場已反映了通脹數據及本周聯儲局議息結果，這些都是「舊新聞」，應該警惕接下來企業盈利能力惡化及裁員潮。

另外，甲骨文(Oracle)公布了截至11月底止一季業績，期內收入按年升18.48%至122.75億美元，部分原因是6月完成對醫療數據技術公司Cerner的收購。公司上季淨利潤17.41億美元，按年由虧轉盈；不過撇除若干非經營項目後，非公認會計準則(non-GAAP)淨利潤按年下跌2.01%至33.12億美元。公司管理層表示，客戶對雲服務需求愈來愈大，上季度資本開支達到24億美元，接下來將維持在相若水平。

莫德納(Moderna)股價漲14.24%，公司此前宣布與默克製藥合作的mRNA癌症疫苗，在中期臨床試驗中幫助患者降低了手術後黑色素瘤復發或由黑色素瘤導致死亡的風險。