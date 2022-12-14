東方日報B1：熱炒復常　餐飲零售收租股揚

中港兩地最快明年1月恢復通關的消息流傳之際，港府宣布周三(14日)起市民毋須再掃「安心出行」，一眾「本地薑」餐飲股及地產收租股隨即安心開派對，但市場觀望美國通脹數據出爐，港股總成交縮至逾兩周新低，恒生指數周二亦僅升132點或0.68%。

恒指周二早段曾跌最多81點，低見19,382點，之後止跌回升，曾升最多244點，高見19,707點，午後徘徊在19,600點水平，埋單報19,596點，升132點或0.68%。國企指數收報6,654點，升26點或0.4%；科技指數收報4,223點，升30點或0.72%。港股成交按日回落至約1,240億元；沽空比率12.41%。「北水」經港股通淨買入16.61億元。

野村表示，就算內地放寬防疫初期，新增確診宗數或急增，短期抑制民眾外出就餐的意欲，仍相信該行覆蓋的所有餐飲股俱可受益，餐飲股有較多反彈空間，休閒餐飲料優於快餐，列九毛九為首選。

然而，「安心出行」取消是否代表股民可以「安心掃貨」？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，除非疫苗通行證也一併取消，否則取消掃「安心出行」對本地餐飲股的業績幫助有限，畢竟過去兩、三年市民已習慣使用「安心出行」。相對於餐飲股，他更看好希慎及領展等商場收租股。至於六福等預先炒通關的股份還有追落後空間，其中金飾股以估值計還處於過去5年峰值的約一半，又表示看好澳門博彩股。

馮氏表示，市場對於防疫措施持續放寬有一定憧憬，但當這些憧憬逐步化為現實，加上資金湧向二、三線股份，大市升幅還有多少難以判斷。他相信，臨近年底基金經理會粉飾櫥窗，港股年尾之後或回吐，又提醒過去數周港股已大幅飆升，就算之後出現較大調整也屬正常，建議投資者先行鎖定一部分利潤，持倉六至七成比重或較為合適。

摩根士丹利表示，內地確診個案急增，市場或要減少炒作中國經濟重啟的注碼，其他新興市場的風險溢價亦會因而上升。