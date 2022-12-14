惠譽報告：外資銀行在中國增長受挑戰

信貸評級機構惠譽發表報告，指出中期而言，疲弱的經濟狀況將繼續拖累外資銀行在內地的增長前景。事實上，近年外資銀行持續面臨增長挑戰，2021年在華資產僅增長0.5%，遠低於2020年的增幅(6%)，而且考慮到持續的防疫措施，使得今、明兩年外資銀行的資產增速依舊低迷。

鑑於內地樓市壓力揮之不去和持續的防疫措施，該機構預期，明年在華外資銀行將繼續面對資產質量風險。不過，大部分外資銀行在岸資產敞口的惡化程度應較溫和，原因在於其貸款敞口主要集中在高收入地區，且大多數銀行在今年加大了撥備計提力度。

惠譽料業務模式轉變

與中資銀行相比，該機構認為，外資銀行業務規模依然較為薄弱。在今年9月，外資銀行的年化平均淨資產收益率為0.67%，遠低於大型中資銀行0.89%的平均水平。原因之一可能是部分業務營收未完全反映在已披露財務報表中。

就此，惠譽預期，外資銀行將逐步轉變業務模式，轉為更加專注於手續費及佣金收入和跨境融資服務業務。按地區計，中期看好大灣區的增長前景，因為可受惠於香港的互補業務，且大多數外資銀行可利用其在跨境貸款及理財業務方面的現有競爭優勢。

穗期交所敲定存管行