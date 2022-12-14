中國人行易綱倡建現代央行制度

中國經濟增長目標愈趨淡化，據報原於本周召開的中央經濟工作會議因受疫情影響將推遲，但無損中央高舉中國特色金融發展之路的旗幟。中國人民銀行行長易綱最新在署名文章明確指出，將以四大措施建設現代中央銀行制度，強調未來內地經濟潛在增速有望維持在合理區間，有條件盡量長期保持正常貨幣政策。渣打估計，短期財政及貨幣政策仍偏寬鬆，更料下周貸款市場報價利率(LPR)或下調。

穩妥應對挑戰 分擔泡沫風險

中央經濟工作會議將探討明年經濟增長目標、貨幣及財政政策，但外媒引述消息指，考慮到近期內地防疫措施的轉向及民眾確診數字的變化，可能於本周四舉行、通常為期3日的工作會議或延期，目前未確定延至何時。

不過，易綱上月早就今後五年的戰略部署作深入闡釋，提及建設現代央行制度是中央對金融工作作出的重要部署。昨日進一步強調央行要支持經濟發展方式轉變和經濟結構優化，穩妥應對經濟發展中的各種挑戰，反映藉此帶動經濟結構性轉型、分擔內地泡沫風險的要務。

儘管易綱揚言會實施正常貨幣政策，但他指央行將健全基礎貨幣投放機制和貨幣供應調控機制，強化流動性、資本和利率約束的長效機制；精準加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度；確定政策利率要符合經濟規律等，可見保持幣策不過於收緊的方向清晰。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔也預期，財政及貨幣政策短期將持續寬鬆，待經濟穩定後政策才可能轉向中性，又料下周LPR或有小幅下降，明年首季可能再減10點子；第二季存款準備金率亦有機會下調25個百分點。

景順：明年GDP增5%可實現

該行大中華及北亞區首席經濟師丁爽料，今年內地國內生產總值(GDP)按年增3%，即低於年初的5.5%官方目標。隨着11月起放寬防疫政策，內需漸恢復，進口增長或超過出口增長下，明年內地GDP可望升5.8%。事實上，昨日中國社科院亦發布了藍白書，料內地潛在經濟增速維持中高速，今、明兩年或增3.5及5.1%左右。金融機構景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭亦認為，明年內地GDP增長5%目標是「可實現的」。由於防疫限制快速鬆綁，將推動內地消費顯著增長，有利電子和汽車等銷售。

惟個別大行對內地復常未敢掉以輕心，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指，內地放開防疫措施和出入境限制的進程應會加快，但與周邊經濟體相比，疫苗接種率低、醫療資源有限等問題仍是潛在風險，甚至有導致政策反覆的可能，而政府針對脆弱人群的疫苗接種率目標，仍將會是衡量內地開放進程中暫停甚至倒退風險的重要指標，故形容明年內地經濟增長前景面臨的不確定性前所未有之高。

野村憂重開邊境付出代價

值得留意是，內地多個城市的核酸測試規模正在縮小，野村在報告指，官方統計的新冠肺炎確診數據可能具誤導性。該行參考其他高頻活動數據，發現流動性和商業活動雖有所改善，但這種改善恐停滯甚至逆轉，因境內外更多旅行可能導致疫情於冬季在全國範圍更廣泛地傳播，提醒中國或不得不為拖延重新開放邊境付出代價。