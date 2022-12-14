【東方產評】中美經濟大動身　兩強爭霸力萬鈞

2022年已走到接近盡頭，就在這新舊之年交替的時刻，世界兩大經濟體都處於轉捩點。美國經濟在今年的激進加息抗通脹之下，衰退風險正在增加，聯儲局處於兩難局面，美元強勢似處「強弩之末」；而中國則正在全面逆轉「動態清零」防疫政策，醫療體系壓力將受考驗，而在內部需求積弱下，經濟能否成功由冷轉熱，挑戰甚巨。中美經濟皆在大動身，兩強亦勢必加劇在戰略產業的競爭，故有心理準備，明年世界景氣仍難復疫前舊觀，國際利益繼續大洗牌，兩強爭霸只會愈演愈烈！

明年美國經濟的焦點，在於通脹是否受控，這決定息口走向，也預示經濟會否真的走向衰退，甚至出現滯脹。事實上，自去年美國財政部與聯儲局皆錯判通脹形勢，貨幣政策公信力已打折。今年雖然瘋狂追加利率遏抑通脹，但至今通脹率距離目標水平仍有一段距離，而經濟卻出現了更多增長放緩的迹象，最怕是受不了猛力加息的副作用，一旦陷入衰退，美國股市和樓市都處境高危。

今年來強美元是全球投資市場焦點。展望明年，若聯儲局礙於經濟衰退而放慢甚至停止加息，美元獨強的局面難以維持，尤其是中國經濟正逐步重啟，分散了國際資金流向。可美元強勢一旦逆轉，不排除又會引發一輪匯市拆倉潮，金融動盪必隨之而來，故明年由美國金融震動引發的全球系統性風險，不容低估。

至於中國，多地雖已放寬防疫，航空業正迅速收復失地，但仍須經歷感染人數由低基數大幅反彈的過程，這是未來3個月內地醫療體系與市道景氣的一大考驗，得確保穩妥安度這個轉折期，才有條件談經濟復甦。

展望明年內地經濟另一挑戰，可能也出在金融方面。事緣這一季度，為了全力穩住內地樓市，當局將內房風險轉嫁至銀行，指導銀行增加對房企的放貸，並為房企的債務還款展期，這變相就將內房禍水回撥至銀行業。值得留意的是，近日中國人民銀行強調，要加強和完善現代化金融監管，落實金融機構及股東的主體責任，若經營失敗出現風險，首先要「自救」，即通過資本盈餘吸收損失，若不夠則由股東根據自身出資依法承擔損失，直至股本清零。換言之，一旦明年上半年經濟復甦未如預期，內房債災「拖」字訣紙包不住火，有銀行支持不了，行業將上演一場淘汰賽。

中美經濟都各有大問題，而兩強競爭非但不會因此而緩和，更會愈演愈烈。別忘記拜登政府講了一年的撤銷部分中國商品關稅，至今仍未有下文，即在通脹問題最惡劣時，美國內部仍未肯削減甚至取消中國商品關稅，寧可冒着經濟衰退風險激進加息。得提防繼10月以來美國收緊對華半導體設備出口，近期又四處拉攏盟友加入禁令聯盟，不排除明年美國又會圍繞重點中國商品關稅問題再生事端。

一日中美博弈持續，全球走向分裂，世界經濟都難有好日子過。短期憧憬中國疫後經濟重啟，也許只能看待成來年全球金融市場翻波前的一道逃生門，得好自為之。