傳美國日本荷蘭聯手禁晶片　華擬萬億補貼還擊

美國正積極封殺中國半導體產業，最新消息指，白宮已成功說服日本及荷蘭，共同對中國半導體業進行出口管制。不過，針對美國早前提出的出口管制，中國擬向世界貿易組織(WTO)提出申訴，並正制訂一項規模逾一萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃，以實現晶片自給自足，對抗美國的圍堵。

外媒報道，美國已經成功說服日本和荷蘭，共同對中國半導體進行出口管制。日荷兩國將在未來幾周內將宣布，至少採取美國於10月推出的部分晶片禁令，並會禁止向華出售能夠製造14納米或更先進晶片的設備，配合美國全面封鎖中國購買製造尖端晶片所需設備的能力。

早前，美國發布的晶片禁令，限制了美國半導體設備供應商應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)和科磊(KLA)對華提供相關設備及技術支持。此外，日本的東京威力科創(Tokyo Electron)和荷蘭ASML是強化美國禁令所需的另外兩家關鍵供應商，故兩國成為美國積極游說的對象。報道指，日本及荷蘭政府已原則上同意共同對華半導體進行出口管制，標誌着美國對華半導體的出口管制邁入重要里程碑。

中國：將向世貿提申訴

中國商務部發出的聲明則表示，擬將美國的出口管制訴諸世界貿易組織(WTO)爭端解決機制，認為這項禁令威脅到全球供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法，而美國所提出的國安理由令人懷疑。

為突破美國圍堵，中國擬以「銀彈」還擊。外媒又引述消息指，內地當局正準備未來5年內推出大規模的財政激勵計劃，主要以補貼和稅收抵免的形式，包括就內地採購半導體設備提供20%的成本補貼，以促進本地半導體生產和研究活動，最早可能在明年首季實施。