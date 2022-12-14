陳樂怡：中港通關可期　聚焦受惠股

內地加快放寬防疫政策，市場對於中資股的前景趨向樂觀，國際基金重新配置中概股，資金流入為港股帶來支持，預計內地復常及中港通關主題，將會繼續成為短期市場焦點。

假設美國聯儲局本周的議息會議顯示利率峰值靠近市場預期的5厘，有助消除投資者疑慮。另有傳美國對中概股監管報告或會在年底發布，有望成為大市催化劑，年內再挑戰20,000點關口。

內地公布11月信貸數據，社會融資規模遜市場預期，反映內生融資需求疲弱。信貸結構提升，企業中長貸延續改善，相信跟基建加快落地，促進保交樓有關，但居民中長貸仍是主要拖累項目。11月內房「三支箭」融資政策陸續推出，房地產融資環境改善，但居民買樓意願貼近近年低位，預計後續需要推出政策以提振需求。市場估計5年期貸款市場報價利率(LPR)將有進一步下調空間。

隨着內地放寬防疫及香港逐步復常，市場憧憬醫療旅客重臨，以及本地醫療需求復甦，將會支持公司業績改善，該股向上阻力位9.5元，向下跌穿支持位6.6元止蝕。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)