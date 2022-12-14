道指升103點　美匯跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌1%，至104.01；港匯見7.7744；離岸人民幣(CNH)報6.9658；美元兌日圓處137.57；歐元報1.0627，英鎊報1.2358。金價處1,809.88美元。布油報80.41美元，紐油報75.17美元。比特幣升3.3%，報1.77萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報34,108點，升103點或0.3%；標指收報4,019點，升29點或0.73%；納指收報11,256點，升113點或1.01%。

●港股ADR指數接近平收，按比例計算，收報19,596點，升不足1點。

●即月恒生指數夜期收報19,665點，跌24點，高水69點，成交34,871張。

●紐約期油收報每桶75.39美元，升2.22美元或3.03%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.68美元，升2.69美元或3.45%。

●紐約期金收報每安士1,825.5美元，升33.2美元或1.8%。

●英國富時100指數收報7,502點，升56點或0.76%；德國DAX指數收報14,497點，升191點或1.34%；法國CAC指數收報6,744點，升94點或1.42%。

●美國11月消費物價指數(CPI)按年升7.1%，撇除食品及能源的核心CPI按年升幅為6%，兩者均較10月回落並低過市場預期。

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