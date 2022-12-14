李偉傑：滙豐亞洲業務未完全反映估值

後市走向，滙控經過一次性利好消息發放後，相信市場重回聚焦集團的基本面及盈利持續增長動力。滙控一直以「環球金融、地方智慧」作口頭宣傳，過去，全球化商業銀行模式無疑有一定優勢。大型跨國銀行擁有統一品牌價值，熟悉國際金融市場規則，其分布全球的海外分支機構與代理行網絡，能夠為客戶提供全球範圍的現金收付、轉賬清算、金融諮詢等服務等一條龍服務。

然而，在當前中美兩大經濟體系角力下，大型客戶亦要確定核心市場，對全球金融服務需求有限。正如據麥肯錫研報分析，多家全球化銀行的貿易金融、跨境支付等主要國際業務，公業務平均營收貢獻佔比僅19% 。

再者，在全球金融業務長期發展中，歐美地緣監管風險呈明顯上升趨勢。根據世界銀行一項研究顯示，全球金融穩定理事會(FSB)、G20以及多國決策者曾對全球化商業銀行的跨國負面影響表示擔憂。換言之，作為環球金融集團的滙控其風控措施及成本將會增加。

至於，從核心市場貢獻對估值考量，滙控第三季將基準稅前利潤計算，亞洲區稅前利潤佔比超過70%，中期業績公告香港地區的稅前利潤貢獻就有近27%，基本上，集團現時核心利潤側重於亞洲區市場。

內地防疫措施正進一步放寬，憧憬明年中港兩地可恢復通關，明年經濟增長動力相信可逐步加快，對滙控亦可帶來正面幫助，利好推動其亞洲區業務，未來盈利亦可跟隨內地經濟帶來自然增長。不過，若要出現估值上修復，市場需要在業務重心地點帶來更清晰的版圖，令投資者信心再度增強。

短期走勢上，滙控近期股價於20天平均線反覆靠穩，可在46元水平吸納，目標先看52元，防守位置在50天平均線43.3元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)