【高盛推介】市場聚焦美聯儲議息結果 好淡兩手部署
2022年12月14日 10:55
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國周二(13日)公布11月消費物價指數，按年升幅放緩至7.1%，核心消費物價指數按年升幅降至6%，均低於市場預期。美股周二在公布CPI後曾急升走高，但及後見沽壓，升幅收窄。當中納指為三大指數中升幅最大，曾高見12,166點，及後高開低走，收市升127點或1.1%，道指及標指則升103點及29點。
而市場則聚焦周三(14日)晚公布的美聯儲議員會議結果，市場預期將加息半厘，並積極關注主席鮑威爾會否在會議後「放鷹」，暗示明年加息步伐。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉上周三(7日)至本周一(12日)皆錄得資金流入，合共約70萬港元後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於本周一錄得約170萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。
道指方面，淡倉於周二獲資金轉向流入，有約200萬元。標指方面，好倉於上周四(8日)至本周一錄得資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周五(9日)至本周二皆錄得資金流入，合共約60萬。
投資者如計劃部署美指好倉，納指方面可留意屬中期的納指購(10684)。道指方面的貼價選擇可留意道指購(10535)。中期選擇可留意道指購(10742)。標指方面可留意屬貼價的低街貨標指購(10625)。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月17日到期，實際槓桿7.8倍，中期。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.9倍，貼價、行使價38,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高。
道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.4倍，中期、低街貨。
標指購10625，行使價4,418點，2023年3月17日到期，實際槓桿17.3倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃以認沽證部署美指淡倉，納指方面的貼價選擇可留意納指沽(10637)。中期選擇可留意納指沽(10716)。道指方面可留意屬市場上最貼價條款之一的道指沽(10692)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10636)。
納指沽10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。
納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿5.9倍，中期。
道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.5倍，市場上最貼價條款之一道指沽。
標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.0倍，貼價。
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