【高盛推介】友邦創9個月新高後逆市回吐　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(13日)升約2.1%，曾高見87.1港元，創逾9個月新高。周三(14日)早段逆市落後，低開約1.3%後跌幅略擴大，最低見83.4元。現報85.1元，跌約2%。友邦持續進行回購，據其報表披露，友邦周二於聯交所回購261.62萬股，涉資約2.25億元。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周二獲資金轉向流入，有約80萬元。淡倉於近期持續獲資金部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,210萬元。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。

友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。

友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.7倍，中期。

友邦熊67589，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率14.8倍，近5元收回距離熊證。

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