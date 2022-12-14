國泰航空11月載客量較疫前跌近8成　短期仍面臨挑戰

月內運載103,092公噸貨物，按年減少23.8%，與2019年11月相比更大減42.1%。期內貨物收入噸千米數按年減少27.8%，與2019年11月相比減少38%。運載率下跌15.6個百分點至 66.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少11%，與2019年11月相比減少36.4%。今年首11個月，載貨量按年減少12.6%，運力減少20.7%，而貨物收入噸千米數則跌30.6%。

顧客及商務總裁林紹波表示，11月日均載客人次約1.76萬水平，整體為疫情前水平的27%。至於貨運方面，上月運載103,092公噸貨物，較10月減少約6%；貨運運力按月亦跌約2%。整體而言，貨運運力約為疫情前64%水平。集團預計空運市場短期內仍面臨挑戰，直至內地的供應鏈轉趨穩定及主要消費品市場有補充庫存的需要。