利嘉閣：通關有望　明年樓價料升5至8%

利嘉閣地產表示，近期內地陸續放寬防疫限制，相信離恢復通關不遠，配合其他壞消息漸散，預期2023年本港整體住宅交投可望重展活力，量價均可在低基數下反彈，當中一手交投料重上1.5萬宗；二手則挑戰4萬宗。至於中小型住宅樓價料升5%至8%，而豪宅樓價則可望漲半成。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，自2021年9月樓價觸及歷史高位後，即持續回落，由當時的最高點計，至今累積跌約18%，而單計2022年則跌約16%，此輪跌市主因是受疫情、俄烏戰爭、股市下挫及加息幾大因素影響。不過，時至年底，以上四大因素已陸續出現轉機或正淡化，倘良好勢頭持續，有望推動2023年樓市實現否極泰來，止跌回升。

廖指出，如果最快可以在今年底或農曆新年期間可以實現有限度通關，將大大刺激市場氣氛，激活樓市價量回穩回升。因此，相信樓市最差時期在今年底或明年初出現，之後有機會逐步好轉。

展望2023年樓市，廖認為，過去一年市場積壓了不少購買力，大部分都在等待轉勢時機重新入市，只要市場上的負面因素漸漸散去，發展商將重新積極大舉推盤，目前市場積聚可推售的新盤眾多，選擇範圍亦較廣，故2023年推盤量有一定保證。

至於二手市場方面，過去半年亦維持在低位徘徊，相信市況回暖後，二手購買力亦會同步釋放，造就一、二手交投量齊齊上升。初步預期，2023年整體一、二手私宅合計登記量料將由今年約4.04萬宗，大增36%至約5.5萬宗，重返之前較正常的水平。當中一手私宅買賣料達1.5萬宗，較2022年的約9,900宗大增約52%；而二手私宅成交量亦會較今年的3.05萬宗，大升31%至4萬宗水平。

廖預計，中小型住宅樓價明年將可錄得約5%至8%的升幅；而豪宅物業價格在通關效應下，相信也有5%的上升空間。至於租金方面，也可因應樓價上升而一併回升，當中中小型住宅租金於2023年料升3%；惟豪宅仍相對遜色，明年租金料原地踏步。