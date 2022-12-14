滙豐私人銀行：慈善事業成為預備下一代接管業務「重要工具」

滙豐環球私人銀行調查發現，對亞洲及全球各地的家族，慈善事業已成為預備下一代接管業務的重要工具。所有受訪者中，23%家族表示下一代有積極參與「慈善事業」，繼「策略及規劃」(44%)和「財務」(36%)業務部門後，成為第三大最常見職能。調查還發現，相比家族企業的第一代(21%)，其第二代及第三代(29%)參與慈善事業比例更高。

對於設有基金會或慈善基金的家族，教育是首要慈善目標，32%表示來年將關注這方面。地區方面，東盟受訪者(27%)強調人道主義援助或緊急應變是其慈善事業最迫切的重點，反映該區在適應惡劣氣候方面挑戰重重。大中華區方面，「長者支援」(23%)是第二多受訪者提及的重點領域，呼應中國內地人口老化的需求日益增加。到2050年時，預計中國內地人口中達1/3年届60歲或以上，而香港人口到2041年時，則預計有接近1/3達65歲或以上。

滙豐環球私人銀行信託管理環球主管翁秉倫表示，大規模財富跨代轉移，以傳承計劃作為過程的核心。從對慈善日益關注，到利用各種方式裝備下一代，各家族今天的決策將對我們的未來產生持久影響。

到2030年，淨資產達500萬美元或以上的富裕人士及其家庭，預計將跨代轉移總計18.3萬億美元財富，其中亞洲佔2.5萬億美元。

有鑑於此，調查結果不令人意外，全球85%家族已在預備下一代接管業務。地區方面，大中華區(90%)及東盟(86%)的準備率較高，反映亞洲家族有強烈意願推行傳承計劃。

亞洲下一代在慈善經驗方面領先，大中華區及東盟分別有30%及27%受訪者讓下一代參與慈善事業，其他調查地區有關比例僅為9%。隨着業務傳承，亞洲家族在這方面的參與及影響或會相對更大。其中，大中華區的第二代及第三代家族企業尤其重視下一代參與慈善事業(46%)。

滙豐環球私人銀行亞太區慈善服務與諮詢主管陳美瑩指，亞洲家族正以驚人速度參與慈善事業，並開創新方法應對本地及區內的需求。今天慈善家對其捐贈善款抱有宏大願景，從事慈善活動的方式與過去世代截然不同。他們重視策略性捐贈，樂於積極參與，進一步發揮資源的影響力。

超過一半受訪者正為繼承人提供金融及商業基礎知識培訓，冠絕所有受訪地區。55%東盟家族及40%大中華區家族正安排下一代到外地接受訓練、教育及就業，凸顯外地經驗對其公司未來的價值，而其他地區略低於1/3受訪者正採用同類方法。