蔚藍東岸已售近6成單位　明年現樓形式推餘貨

他指出，該盤亦提供8伙特色單位，部分實用面積逾2,000方呎，大機會招標出售。同時，項目原定預計關鍵日期為明年3月31日，惟受疫情等因素影響，會發信通知業主收樓日期將稍為押後。另最新會向指定10個兩房單位買家，送贈約2年的泊車禮券。對於明年樓市展望，他預計樓市會平穩發展。

該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介向買家提供優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明估計，單位實用呎租可達約60元水平，回報率料超逾3厘。整體市況方面，一手市場淡靜，相信全新大盤將於農曆新年後才推出。不過，中港兩地全面通關現曙光，對後市信心有所增加。

此外，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新推出的「置低息高成數按揭優惠」，按息全期低至銀行同業拆按息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.5厘，即封頂息率低至3.125厘，現金回贈高達2%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。