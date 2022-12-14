香港置業：明年上半年樓價續調整　全年波幅半成

2022年樓市下跌已成定局，香港置業指出，本港全年樓價跌幅已擴大至接近15%，創2000年後最大跌幅，其行政總裁馬泰陽表示，市場普遍預期美國加息周期很大機會在2023年告一段落，市民亦對與內地恢復通關充滿憧憬，相信明年上半年樓價仍處於調整階段，下半年有好消息或者市場明朗化，料樓市最快明年中才呈現突破，明年樓價上下波幅約5%。

他指出，近期香港檢疫措施有所放寬，股市率先重見曙光，不過未為能對樓市帶來提振作用。12月為傳統市場淡季，雖然港府再度放寬防疫措施，為社會全面復常再踏前一步，但市場仍備受壓力，相信經濟全面復甦需時。

據土地註冊處資料顯示，今年截至周三(14日)本港錄35,484宗二手住宅註冊，較去年的的60,332宗減少約41.2%，該行料今年全年二手住宅註冊量勢跌穿4萬宗，創自1996年有紀錄以來新低。

若按金額劃分，今年截至本月中，價值500萬以上至1,000萬港元的二手住宅註冊量按年跌幅最大，錄18,584宗，按年減少約47.3%。價值1,000萬元以上二手住宅錄6,118宗，較去年少約40%。而價值500萬元或以下二手住宅註冊量按年跌幅最少，錄10,782宗，按年減少約27.4%。

至於同期二手住宅註冊量屋苑排名，天水圍嘉湖山莊以429宗註冊居榜首，較2021年的662宗減少約35.2%。沙田第一城則以403宗註冊排第二，按年少約21.6%。荔枝角美孚新邨以306宗排第三，按年下跌約32.5%。