道期升32點 比特幣續企1.7萬美元
2022年12月14日 16:11
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●美匯指數報104.06；港匯見7.7762；離岸人民幣(CNH)報6.9387；美元兌日圓報135.51；歐元企1.0634，英鎊處1.2372。金價報1,809美元。布油報80.74美元，紐油報75.46美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨升32點。
●市後關注點
18:00 歐元區10月工業生產
●恒生指數全日收報19,673點，升77點或0.39%；國企指數收報6,702點，升47點或0.71%；科技指收報4,237點，升14點或0.34%。主板成交1,363億港元。https://bit.ly/3hnl6Kn
-國泰航空11月載客量較疫前跌近8成，短期仍面臨挑戰。
-致同：港7成大型上市公司就緩解氣候變化設定目標。
-滙研指中興通訊估值吸引，惟降其目標價。
-摩通：海外抵港檢疫措施結束，料漫遊更快復甦，首選和電。
●滬綜指收升不足1點，酒店旅遊股領漲3.2%，釀酒股升2%，石油股升1.4%，煤炭股升0.7%，金融股升0.4%。https://bit.ly/3j4e2TH
●中國經濟：
-人行下周二在港發行50億人幣央行票據。
●聯交所：明年上半年推港元人民幣雙櫃台及莊家機制。
●滙豐私人銀行：慈善事業成為預備下一代接管業務「重要工具」。
●荷蘭「硬食」對華晶片禁令，ASML舵手不滿...
●議息在即：
-安聯：美息料將加0.5厘，勿期望會迅速降息。
●傳澳門政府周五與博企簽署新賭牌合約。
●港元1個月拆息續升至4.9672厘。
●新西蘭第三季經常帳赤字102.05億紐元，略高過預期。
●聯合航空正為明年溫和經濟衰退作準備。
●加密貨幣：
-「薯條哥」被指犯上多項金融罪，面臨最高115年監禁。
-加密幣危機！交易員信心動搖，幣安單日資金外流156億。
●報告指馬斯克入主後，料Twitter未來2年月活躍用戶續流失。