陳永傑：樓價指數今年累挫15%　宜適時撤減辣招

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，香港樓市自2019年底受內地調控影響而出現下調趨勢，緊接今年第五波疫情令首季經濟幾近停頓，加上美國連番加息，令2022年住宅物業市場價量齊跌，該行CCL樓價指數今年已累跌近15%，建議政府適時撤減樓市辣招。

今年樓市交投出現萎縮，新盤因疫情延遲推盤，預計2022年一手樓買賣登記料達11,000宗，較去年下挫37%。由於今年推售新盤以新界上車盤為主，全年成交金額將按年大減49%至料1,200億港元，成交量及金額皆創2013年一手新例後新低。

二手市場情況與新盤相若，在樓市辣招掣肘下，放盤量少令流轉量大受影響，預測全年二手買賣登記僅32,000宗，較2021年下跌38%，勢創1995年有紀錄以來新低。

綜觀全年整體住宅登記料約43,000宗，較去年大跌38%，創1995年有紀錄以來歷史新低，成交金額亦將跌42%至料錄4,100億元，屬7年低位。

在樓市辣招下，部分近年入市業主因單位需要蝕讓而套現不成，更沒有額外資金繳付辣稅而放棄出售物業念頭。陳建議，政府適時審視各項辣招，特別應該撤銷額外印花稅，以免影響業主以物業套現的能力，加上銀主盤量及負資產數量已創近年新高，冀政府可及時撤辣以免出現金融危機。

不過，展望明年樓市走勢未太悲觀，陳認為，2023年將為樓市復常之年，若農曆新年前可恢復通關，新盤市場會率先起動，首季將出現小陽春，成交量率先上揚。二手業主願意減價下，第一季樓價將會尋底，隨着防控措施放寬，利率有機會見頂，預計明年全年一、二手成交將反彈約45%及56%，料全年錄約16,000及50,000宗，樓價將從谷底反彈15%。