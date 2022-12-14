會計師行：明年料110隻新股在港上市　集資2300億

受到俄烏戰爭、美國聯儲局加息等因素影響，今年香港新股市場表現失色。有一間會計師行預計，全年集資額按年跌69%至1,020億港元，上市宗數則按年減少15%至82宗，為10年來低位，在全球集資排行榜落得「梗頸四」。不過，有會計師指，新股市場已由7月起回暖，下半年新股數量為上半年逾兩倍。

會計師提到，內地放寬防疫措施，加上環球加息步伐放慢，相信市場估值將逐漸修復，

而香港超級連繫人的角色將發揮更大作用，隨着料明年本港約110隻新股上市，集資約2,300億港元，較今年表現理想，當中包括企業分拆上市、中概股回歸、超大型海外企業來港作第二上市等，並有望重返三甲之列。

全新的新股結算平台FINI將於明年6月啟動用，他認為，本港新股定價至上市的結算期由「T+5」縮至「T+2」，流程與國際間做法更相似，而且減少凍資日數，加快資金回籠，便利投資者認識多隻新股，利好本港新股活動。

他指出，中美就審計監管達成合作協議、美國有關當局來港審查底稿後，市場氛圍暫時不錯。美國資本市場有深度及廣度，吸引力高，加上部分行業與美國同業可比性較高，部分中資企業或會先到美國上市，但企業為了接近亞洲市場，往後亦會考慮回歸港股。