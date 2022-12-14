【產經直播】美國議息快有結果　環球股市準備回暖？

美國通脹數據回落，隔晚美股先急升後回順，而港股周三(14日)高開179點後，最多升263點，其後掉頭下跌，一度跌67點，低見19,528點，但午後重拾升勢，最終收市升77點，報19,673點，大市成交1,363億元，港股年尾前有冇力上試二萬點大關？

本周金融市場另一焦點，美國聯儲局議息結果將於本港時間周四(15日)凌晨出爐，目前市場普遍預期儲局會進取加息，抑或放慢加息步伐？而結果又如何左右環球股市走向？

美匯指數曾創5個半月新低，低見103.56，刺激隔晚國際油價及金價做好。不過大行高盛卻因宏觀經濟前景憂慮加深，而調低明年上半年布油價格至每桶90至95美元，油股真是要先沽為妙？

另外，有專家及分析師看好金價，預料明年或達至每安士4,000美元水平，預期有否太樂觀？而現階段部署定金股及相關產品有否着數？

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