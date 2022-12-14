中原按揭料12月港銀加P　市場按息將約近3.5厘水平

11月兩家大型銀行先後上調新造按息0.25厘後，12月再有兩家大型銀行跟隨調整，現再有銀行針對性調整非按保物業按息，加幅同為0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近與樓按相關的1個月港元拆息徘徊於接近5厘水平創逾14年新高，明顯高於市場按息介乎2.875至3.375厘，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，因此銀行決定上調新造按息紓緩息差壓力。

她指出，今次有關銀行策略性地調整非按保個案之新造按揭息率，按保個案之新造按息則維持不變，相信是基於銀行希望藉着按息優勢吸納按保用家，主因是按保用家多為長線自住物業用家，有利於銀行計算按揭利潤，信貸風險亦較低，按保亦已為銀行提供6成按揭以上之貸款保障。

11月至今累計共四家大型銀行已先後上調按息她認為具領導指標性作用，現時續有中小型銀行加入，預期其他銀行將陸續跟隨上調新造按息，由於12月中美國加息後，料本港最優惠利率(P)將再次上調，加幅相信是0.25厘，屆時市場按息將升至約近3.5厘水平。

王美鳳指出，市場氣氛正在好轉，近期市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩跡象，並開始醞釀由「遲買會平」轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交投續增。雖然預期本月中銀行加P後對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信市場可加快消化加息影響。

王美鳳認為，是次大型銀行調整僅限於有關銀行的新非按保物業按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶及新造按保物業按揭客戶則不受影響，有關銀行上調非按保物業新造按息0.25厘後，現時低至3.375厘(由3.125厘加至3.375厘)，30年期計，500萬元按揭額每月供款增686元，加幅3.2%。