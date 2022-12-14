小米發布首份知識產權白皮書　稱於全球擁逾2.9萬項專利

截至2021年9月30日統計數據，小米的5G標準專利全球排名第13位。截至2022年9月30日，小米在全球範圍內擁有專利超過2.9萬項，專利布局覆蓋60多個國家和地區。

小米集團合夥人兼總裁王翔闡述小米知識產權價值觀，指小米堅持為用戶提供高質量創新，尊重知識產權且致力多元解決知識產權爭端，尋求共贏、長期可持續的知識產權夥

伴關係，最終以知識產權推進技術普惠，造福更廣泛人群。

小米創立12年來，在「手機 × AIoT」戰略驅動下，已經走向全球100多個市場，業務布局涵蓋智能手機、智能電視、智能大家電及可穿戴產品和互聯網業務，技術研發滲透在手機操作系統、影像、充電以及智能電視操作系統、人工智能等各方面。

以MIUI為例，通過有力的專利保護，保證了MIUI系統持續創新。截至2022年9月30

日，小米在MIUI操作系統及軟件功能領域，全球範圍內擁有專利超過7,700項。小米亦在

充電範疇的專利布局，在手機充電技術領域擁有專利700多項，其中包括底層電路架構、

安全管理、傳輸優化等多個方面。