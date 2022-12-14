美聯：香港樓市明年一月下旬或現小陽春

政府昨日(13日)公布取消「安心出行」及旅客訪港的黃碼安排，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，新措施其實是變相「0+0」，等同對外通關，惟相關措施推出「為時已晚」，樓市交投屢創新低，前所未見，交投「極度深寒」，料解凍需時，暫難受惠通關消息，樓價續有下調壓力，維持2022年全年樓價跌15%的預測，超低成交量將維持至明年1月。而2023年樓價預期會先穩後升，料全年可回升約5%。

布氏認為，現時香港距離「復常」只差一線，與內地完全通關亦指日可待，疫情對樓市的影響正日漸淡化，未來樓市走勢將視乎息口變化，如美國放慢加息速度，樓市在解凍後可望反彈，相信最快要到明年農曆新年後，發展商加快推盤步伐，帶動氣氛，整體交投有望回暖，樓市「小陽春」將最快明年1月下旬出現。

樓市信心受挫直接影響交投，二手成交量有機會連續8個月低於3,000宗，創96年有紀錄以來最長的淡靜期。今年第四季一、二手成交齊急挫，其中，發展商推盤步伐進一步放緩，預期今季一手成交量僅錄約800宗，甚至較今年首季第五波疫情爆發的960宗更少，創2013年一手銷售條例後的季度新低。

二手方面，料今年第四季二手成交量約8,000宗，同樣較首季約9,100宗遜色。至於整體物業(包括住宅及非住宅)的註冊量，則有機會跌穿6萬宗，創自1991年有紀錄以來的32年新低。另外，美聯樓價指數已連跌26個星期，重返2017年5月水平，本年迄今跌約13.85%，部分藍籌屋苑的樓價跌幅更已超過兩成。