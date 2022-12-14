財庫局：香港發揮頂尖融資平台　助中資「走出去」

尚未有盈利或業績支持的先進技術企業有望明年上半年在港掛牌，財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，據了解，香港聯交所與中關村、中國醫藥創新促進會等北京市組織，過往已經建立非常緊密的交流溝通機制，支持合資格企業來港上市，認為香港可以繼續為內地企業擔當「走出去」跳板角色，發揮世界頂尖融資平台的功能。

他指出，未來會繼續聆聽市場及投資者需求，維持穩健有效的投資者保障措施並配合新興企業發展的集資需要，歡迎更多北京的創新企業來港上市。截至今年11月底，在港上市的北京企業數目超過250家，市值近9.4萬億港元，總融資金額超過3.2萬億港元，無論市值或融資金額皆是全國首位。

就擴大中港兩地金融市場互聯互通，他提到，將與內地有關機構緊密協作，全速落實有關措施，亦會繼續商討為互聯互通計劃擴容，包括將更多中概股納入「港股通」南向交易、探索進一步完善債券通「南向通」，以擴大香港債券市場和發展離岸人民幣固定收益生態圈。

另外，許氏指出，香港已推出綠色和可持續金融資助計劃，資助部分發債和外部評審服務支出，吸引各地企業的債券發行人在香港發綠債，日後會繼續加強人才培訓、標準釐定和企業ESG(環境、社會及管治)披露、碳市場機遇等多方面的工作，以助國家綠色發展。

他又強調，港府非常重視金融科技的發展。為加快跨境金融科技產品的推出和減低成本，人民銀行及香港金融管理局於去年10月簽署諒解備忘錄，提供「一站式」平台讓跨境金融科技項目於香港及大灣區內地城市同時測試，現時已有超過20間金融機構及科技公司表示有興趣使用該平台，相信兩地在跨境金融科技方面有很大的合作空間。