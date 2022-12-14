滴灌通與滙豐簽署2500萬美元資產抵押貸款

連接全球資本和中國小微企業的創新金融市場平台滴灌通宣布與滙豐簽署了2,500萬美元的資產抵押貸款。此融資項目代表着滴灌通融資模式的創新突破，公司將繼續拓寬其融資渠道，以支持其在中國千千萬萬小微門店中的資本部署。除了今年初建立的基金平台和正在規劃中的交易平台外，資產證券化方案的靈活使用將可助滴灌通更快地回收資金，把更多資金投放到更多的優質小微門店。

滴灌通創始人兼主席李小加表示：「我們很高興得到滙豐的支持，這項目標誌着一個重要的里程碑，為我們的長期發展開闢了一個全新的、可持續的資金渠道。隨着我們繼續擴大在中國的小微門店的投資規模，我們期待着與滙豐進行更緊密的合作，成為長期的業務夥伴。我們感謝滙豐對滴灌通的信心，支持我們用創新的解決方案更好地支援被資本忽視的草根實體經濟。」

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示：「滙豐一直因應不同行業的創新商業模式，尤其是具潛力改變未來的金融科技及初創企業，致力為客戶提供切合所需的專屬方案。我們很高興成為首家銀行為滴灌通提供資產抵押融資方案，繼續深化我們的長遠關係，助力滴灌通在中國擴展業務及實踐支持小微企業的願景，為中國經濟及普及金融出一分力。」

據悉，滴灌通於2022年3月完成7,000萬美元B輪融資，參與的投資者包括維港投資、聯想創投、紅杉中國等機構，讓公司自成立以來的股權融資總金額達到1.2億美元。