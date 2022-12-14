Arm難獲英美許可　高端產品輸華無望　勢阻中國造芯發展？

報道引述消息人士指，日本軟銀集團旗下、總部位於英國的Arm在經過研究後，認為很難從美、英政府手上獲得Neoverse V系列技術架構平台對中國的出口許可，原因是性能太高。Arm主要產品是晶片設計的解決方案，即是為半導體公司提供「技術架構平台」軟件，幫助企業研發及設計晶片，其中Neoverse V處理器架構常用於包括數據中心晶片在內的研發，目前亞馬遜已經在最新的雲計算晶片中採用這一架構。

今年10月，美國實施了更嚴格的出口限制，阻止向中國出售「含有美國專利」、能用於製造先進晶片的設備及技術，當中，在美國設有分部的Arm亦受到新規影響。諮詢公司Albright Stonebridge Group中國高級副總裁兼科技政策主管Paul Triolo表示，根據美國的新規定，目前各關鍵晶片設計專利擁有者，都必須確定其技術是否適用出口限制。

美擬列36中企入實體清單

中國外交部發言人汪文斌表示，美國濫用出口管制措施，對他國企業採取歧視的不公平做法，將科技問題政治化、武器化，這是「赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌行徑」。他再一次重申，美方破壞國際規則也將反噬自身，「最終將搬起石頭砸自己的腳。」

ASML轟禁令無理 利益受損

美國的霸道行徑亦引起盟國企業的不滿。荷蘭半導體設備大廠ASML行政總裁Peter Wennink接受當地媒體訪問時質疑，美國要求荷蘭加入對中國的晶片禁令並不合理。他表示，在美國施壓下，荷蘭政府早在2019年，就已禁止ASML出口最先進的光刻機到中國，雖然ASML為此「犧牲了自己的利益」，但美國卻沒有承擔相應的代價。

他解釋指，因應上述禁令，ASML只有15%的收入來自中國，但一些美國晶片設備供應商在華收入佔比居然達到25至30%。換言之，美國的禁令在損害荷蘭企業的利益，自己卻借機自肥。荷蘭貿易部官員早前證實，正與美方舉行會談。據報美國希望把禁售範圍從生產先進製程晶片的極紫外光(EUV) 微影設備，擴大到次一級的深紫外光(DUV)設備。