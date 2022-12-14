白居二旺市不旺價　筲箕灣東熹苑兩房售338萬見6年低

新一批白居二購買力持續釋放，惟「旺市唔旺價」，筲箕灣居屋東熹苑兩房獲同類買家以338萬元承接，呎價約6,190元，做價及呎價均為屋苑2016年後低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原馮子進表示，銅鑼灣灣景樓A座高層7室，實用面積約692方呎，一房間隔，連約130方呎露台，去年9月叫價1,200萬元，其後因應市況逐步下調叫價，終以738萬元易手，呎價約10,665元。原業主於2008年以438萬元買入單位，持貨14年帳面獲利300萬元，單位升值約68%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富澤花園富慧閣低層F室，實用面積約739方呎，原則三房間隔，減價118萬元，成交價1,220萬元，呎價約16,509元，售價幾乎重返5年前低兩層單位的水平。原業主於1997年5月以587萬元購入上址，持貨25年帳面獲利633萬元，升值逾1倍。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東熹苑D座低層13室，實用面積約546方呎，兩房間隔，去年未補價第二市場放盤開價468萬元，最終減至338萬元成交，新買家為白居二客，呎價約6,190元。售價及呎價均創該屋苑2016年後新低，較對上於10月份售出的同類型低層戶，跌價約8.6%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園6座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價約800萬元，呎價約13,514元。原業主於2009年6月以306萬元購入上址，現轉售帳面獲利約494萬元，單位升值約1.6倍。

●中原王子健指出，紅磡海濱南岸本月暫錄3宗成交，快將追平上月全月4宗成交，平均實用呎價則下調約4%至約16,594元。屋苑7座高層f室，實用面積約432方呎，兩房間隔，以782萬元成交，呎價約18,102元。原業主於2012年7月以480萬元購入上址，現沽貨帳面獲利302萬元，10年升值約63%。

●世紀21富山劉倩彤表示，彩虹居屋彩興苑C座中層4室，實用面積約369方呎，開放式設計，減價97.2萬元，未補價第二市場成交價422.8萬元，呎價約11,458元。原業主於2019年以294萬元購入單位，持貨3年帳面升值約128.8萬元，升幅約44%。

●美聯徐廣森表示，九龍灣德福花園J座中層4室，實用面積517呎，兩房間隔，最初叫價590萬元，近日減價20萬元，獲年輕上車客以570萬元承接，呎價約11,025元。原業主於1980年以17.4萬元購入單位，持貨約42年帳面獲利約552.6萬元，升值近32倍。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣明苑G座中層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價410萬元，累減80萬元，獲買家以330萬元承接，呎價約9,296元。原業主於1998年以約85萬元，持貨24年帳面獲利245萬元，升值近2.9倍。

●美聯林健偉稱，將軍澳居屋欣明苑C座中層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二場叫價420萬元，減價40萬元，獲同區公務員以380萬元承接，呎價約5,891元。原業主於2012年6月斥資296萬元入市，是次轉手帳面獲利84萬元，升值28%。

●香港置業傅志煌表示，將軍澳夾屋旭輝臺2座低層D室，實用面積約611方呎，套三房間隔，以666萬元放盤，約三星期後獲同區客接洽，減價31萬元，已補價自由市場成交價約635萬元，呎價約10,393元。

●中原柯勇稱，將軍澳本月暫錄約143宗成交，對比上月同期91宗交投急升57%，其中城中駅10座高層C室，實用面積約731方呎，三房連套房間隔，以約1,030萬元易手，呎價約14,090元。原業主於2007年12月以430萬元購入上址，持貨15年帳面獲利600萬元，升值約1.4倍。

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳廣場3A座高層D室，實用面積約434方呎，兩房梗廚設計，享開揚山景，以約665萬元易手，呎價約15,326元。原業主2003年3月以約131萬元一手購入上址，持貨約19年帳面獲利約534萬元，升值逾4倍。

●世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山迎海5座中層F室，實用面積約582方呎，兩房間隔，原叫價1,100萬元，放盤兩個半月，減價至1,030萬元成交，呎價約17,698元。原業主於2012年10月入市，當時作價746萬元，持貨10年沽出，帳面獲利約284萬元，單位升值約38%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦泰苑K座中層2室，實用面積約526方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價420萬元，放盤半年，減至410萬元沽出，呎價約7,795元。 原業主於2000年12月購入單位，當時作價113萬元，持貨至今帳面獲利297萬元，升值2.6倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區本月暫錄約40宗二手成交，其中雅典居暫錄2宗成交，屋苑4座中層B室，實用面積約874方呎，三房連套房間隔，開價約1,280萬元，累減約100萬元，以1,180萬元易手，呎價約13,501元。原業主於2005年以480萬元購入單位，持貨17年帳面獲利約700萬元，升值約1.46倍。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍恒峰花園1座中層C室，實用面積約640方呎，三房連套房間隔，望山景，減價210萬元或約23.9%，以670萬元沽出，呎價約10,469元。原業主於2016年6月以563萬元購入單位，持貨6年多帳面獲利約107萬元，升值約19%。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田居屋愉翠苑M座低層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，累減120萬元，未補價第二市場成交價460萬元，呎價約8,915元。原業主於2007年7月以120.6萬元購入單位，現沽售帳面獲利339.4萬元，升值約2.8倍。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園12月暫錄2宗成交，屋苑5座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，10月時放盤開價約718萬元，議價後以628萬元易手，呎價約12,610元，新買家為上車客。

●美聯張瑋津稱，元朗YOHO MIDTOWN一個高層E室，實用面積約760方呎，兩房間隔，以1,192萬元成交，呎價約15,684元。原業主於2010年以約561.2萬元一手入市，持貨逾12年帳面獲利約630.8萬元，物業升值1.1倍。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋屏欣苑B座低層30室，實用面積約456方呎，兩房間隔，減價40萬元，獲白居二中籤者以460萬元未補價第二市場價購入單位，呎價約10,088元。原業主於2016年以約208.6萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約251.4萬元。

●祥益林家倫指出，天水圍嘉湖山莊翠湖居1座高層A室，實用面積約636方呎，三房間隔，成交價650萬元，呎價約10,220元。新買家為換樓客，沽出原持有的同區居屋天盛苑三房戶後，同日購入上址升級私樓。

●美聯陳偉明表示，深井碧堤半島8座低層H室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原開價590萬元，減價30萬元，以560萬元成交，呎價約10,832元。原業主於2007年以約182萬元購入物業，持有物業15年帳面獲利約378萬元，升值近2.1倍。

●中原李建華稱，荃灣海濱花園6座高層B室，實用面積約584方呎，三房間隔，今年3月開價810萬元，減至730萬元，議價後以698萬元沽出，呎價約11,952元，買家為同區上車客。原業主於1988年以47萬元一手買入單位，持貨34年帳面獲利651萬元，升值近14倍。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣藍澄灣5座高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以約545萬元成交，呎價約11,168元，低市價約3%。原業主2005年以199萬元買入上址，持貨17年帳面獲利約346萬元，升值約1.7倍。

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