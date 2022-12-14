調查：近半港人對前景感樂觀　計劃延遲退休者增加

富達國際最新公佈的《2022年全球情緒調查》顯示，今年大部分受訪者對其工作及社交生活方面感覺良好，惟對自身財務狀況則不太樂觀。

調查結果顯示，相較於2021年，全球過半數受訪者對未來持正面態度，其中亞洲大眾普遍較歐洲大眾感到樂觀。香港方面，49%的受訪者對未來感到樂觀，較感到悲觀的(36%)為多。不過，感樂觀的比例仍低於全球平均(51%)及大部分亞洲地區，如印度(64%)及新加坡(60%)。港人儲蓄投資的主要目標分別為，維持目前的生活方式或收入(98%)、為晚年生活做準備(96%)，及確保退休後財務安穩(96%)，結果與全球大眾的意向及去年調查結果相若。

綜觀各地大眾的整體財政狀況，表示入不敷支的受訪者(34%)有所增加，而表示量入為出的受訪者數目(39%)則減少。然而，港人較其他地區的大眾更善於控制開支。近半數(47%)港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不變或減少，負債增加的只佔少數。

港人投資意向普遍放眼長線，三分之二的受訪者表示在過去六個月有增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。在年輕一族(20-38歲)和高收入人士(每月80,000港元以上)中，較多受訪者表示曾於過去六個月增加投資。

退休儲蓄方面，57%港人表示過去六個月的退休供款大致不變，23%受訪者表示期內有增加供款，僅17%表示期內減少供款。至於退休收入來源，74%港人預期積蓄將成為退休後的主要收入來源，64%港人則估計主要來自退休金。

調查顯示，超過四分之一(27%)的50歲以上人士預計需延遲退休，比計劃提前退休的人數(9%)高出三倍。相較2021年，計劃延遲退休的50歲以上人士亦有所增加(2021年為18%)，而計劃提前退休的人士則減少(2021年為 20%)。計劃延遲退休的兩大原因分別為，退休儲備低於自身預期(48%)及享受工作並期望工作年期可以更長(39%)。

該調查於中國內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾20,000名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。