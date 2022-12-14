【蝕讓蔓延】觀塘半新盤3年輸250萬　港島樓揸9年都損手

二手樓蝕讓潮爆發，促樓價明顯回落！個別屋苑於12月更連錄蝕賣成交。觀塘凱滙12月成交更全屬貶值個案。利嘉閣鍾偉民透露，項目連錄3宗蝕賣，包括5座高層單位，實用面積約722方呎，以1,295萬元易手，呎價約17,936元。單位於2019年購入，帳面跌價逾250萬元。另一個為2座中層戶，以1,048萬元沽出，約4年帳面貶值逾160萬元。

當中，紅磡啟岸錄至少兩宗同類個案。中原葉文浩稱，該盤極高層B1室，實用面積約268方呎，屬一房間隔，最初開價548萬元，議價後減至508萬元沽，呎價約18,955元。原業持貨約3年，帳面蝕讓107.6萬元離場，單位貶值約17.5%，暫為樓盤蝕幅最大個案。

元朗二手市場也錄多宗蝕本買賣。中原黃志仁表示，元朗爾巒茵娜大道5座高層C室，實用面積約506方呎，原業主減磅沽貨，以840萬元放盤，累減至606.8萬元獲同屋苑分支家庭客購入，呎價約11,992元。原業主於2019年5月以678萬元買入物業，現帳蝕71.2萬元，蝕幅約10.5%。

港島盤持貨9年都要蝕。中原林龍南透露，北角維峯低層B室一房戶，望樓景，早於2020年11月叫價698萬元，累減138萬元，以560萬元易手，呎價約2萬元。原業主購入單位約9年帳面虧蝕約7萬元。