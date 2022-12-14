新盤銷售稍回暖　今單日錄22宗成交見1個半月高

政府放寬防疫措施，市場繼續憧憬通關在望，帶動新盤市場氣氛稍為回暖。周三(14日)錄得約22宗一手成交，單日交投量已經屬於11月2日至今、接近1個半月以來最高。當中，元朗項目單日沽出約15伙。

●會德豐地產今年迄今總銷售金額逾95億元

2022年接近尾聲，發展商開始總結全年銷售表現。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年至今總銷售金額逾95億元，包括585個單位，另亦有車位。隨着政府再度放寬本地及入境檢疫措施，將有利本港經濟活動，尤其是旅遊及相關消費市道，加快經濟復甦，帶動樓市氣氛，預料將對明年樓市有正面作用。

●元朗Grand YOHO第二期單日售出15伙

●西南九龍維港滙II兩房售1,253萬元

臨海新盤續錄成交，信和置業（00083）及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(14日)連沽兩伙，單日吸金3,131.9萬元。包括6座16樓B室，實用面積490方呎，採兩房間隔，成交價為1,253.9萬元，呎價約25,590元。同時，6座12樓A室，為實用面積794方呎的三房單位，以1,878萬元易手，呎價約23,652元。據悉，維港滙系列項目至今累計沽出812伙，套現逾118億元。

●沙田星凱‧堤岸獲大手客斥資1,514萬元連購兩伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(14日)出現大手買家斥資1,514萬港元連購兩伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，受惠於同區有新盤落成，星凱‧堤岸單日錄兩宗成交，包括2座38樓A室及2座38樓H室，分別屬於實用面積325方呎的一房戶及實用面積259方呎的開放式戶，成交價為825萬及689萬元，呎價25,384及26,602元。據了解，兩個單位由同一名買家購入，心儀項目鄰近火炭港鐵站，加上樓花期極短，故購入兩伙作長線投資。項目至今累售869伙，套現約88億元。

●啟德嘉峯匯三房招標售2,020萬元

●何文田VAU Residence一房呎價約25,923元

萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，周三(14日)沽出19樓F室，實用面積285方呎，一房間隔，成交價為738.8萬元，呎價25,923元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第一期開始交樓

●西半山大學閣周日起招標賣1伙四房大戶

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，上載最新銷售安排，落實本周日(18日)起招標發售第1座10樓B室。該單位實用面積1,584方呎，採四房間隔。設私人升降機大堂，招標期為12月18日至2023年1月31日。

●啟德THE HENLEY III開放式戶終止交易