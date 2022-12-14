新盤銷售稍回暖 今單日錄22宗成交見1個半月高
2022年12月14日 21:57
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政府放寬防疫措施，市場繼續憧憬通關在望，帶動新盤市場氣氛稍為回暖。周三(14日)錄得約22宗一手成交，單日交投量已經屬於11月2日至今、接近1個半月以來最高。當中，元朗項目單日沽出約15伙。
●會德豐地產今年迄今總銷售金額逾95億元
2022年接近尾聲，發展商開始總結全年銷售表現。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年至今總銷售金額逾95億元，包括585個單位，另亦有車位。隨着政府再度放寬本地及入境檢疫措施，將有利本港經濟活動，尤其是旅遊及相關消費市道，加快經濟復甦，帶動樓市氣氛，預料將對明年樓市有正面作用。
聖誕將至，集團旗下的樓盤繼續軟銷。其中，該集團與恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，售樓處布置成充滿聖誕氣氛的邁阿密海灘風情主題。而該盤及啟德MONACO MARINE亦提供聖誕禮遇，現時到兩盤展覽廳參觀的人士可獲贈啟德商場「聖誕市集」的購物及美食現金券，數量有限，送完即止。
●元朗Grand YOHO第二期單日售出15伙
臨近年底，發展商推售現樓餘貨為主。新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，自本月初突擊上載全新價單後，於周三(14日)晚上7時起以價單形式發售15個單位。該盤今日中午12時已截收購樓意向登記，並以抽籤方式決定買家優先次序。據項目網站公布，今輪銷售接獲49張入票，超額認購逾兩倍。現場消息指，售樓處有逾30組買家到場報到，氣氛不俗，截至晚上約8時40分，是日發售的15個單位已悉數沽出。
●西南九龍維港滙II兩房售1,253萬元
臨海新盤續錄成交，信和置業（00083）及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(14日)連沽兩伙，單日吸金3,131.9萬元。包括6座16樓B室，實用面積490方呎，採兩房間隔，成交價為1,253.9萬元，呎價約25,590元。同時，6座12樓A室，為實用面積794方呎的三房單位，以1,878萬元易手，呎價約23,652元。據悉，維港滙系列項目至今累計沽出812伙，套現逾118億元。
●沙田星凱‧堤岸獲大手客斥資1,514萬元連購兩伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(14日)出現大手買家斥資1,514萬港元連購兩伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，受惠於同區有新盤落成，星凱‧堤岸單日錄兩宗成交，包括2座38樓A室及2座38樓H室，分別屬於實用面積325方呎的一房戶及實用面積259方呎的開放式戶，成交價為825萬及689萬元，呎價25,384及26,602元。據了解，兩個單位由同一名買家購入，心儀項目鄰近火炭港鐵站，加上樓花期極短，故購入兩伙作長線投資。項目至今累售869伙，套現約88億元。
●啟德嘉峯匯三房招標售2,020萬元
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周三(14日)透過招標售出1伙三房單位。上述為2B座31樓B室，實用面積766方呎，成交價2,020萬元，呎價約26,371元。
●何文田VAU Residence一房呎價約25,923元
萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，周三(14日)沽出19樓F室，實用面積285方呎，一房間隔，成交價為738.8萬元，呎價25,923元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第一期開始交樓
恒基地產(00012)旗下分3期發展的粉嶺北ONE INNOVALE，第一期ONE INNOVALE-Archway 已開始交樓程序。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，近日已有消息指出內地與香港正積極籌備恢復通關，相信有助項目的銷情。適逢聖誕佳節，銷售及項目策劃團隊連同物管公司將該盤約3.6萬方呎會所及廣達60,000方呎的Park Innovale園景布置成聖誕小鎮。
●西半山大學閣周日起招標賣1伙四房大戶
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，上載最新銷售安排，落實本周日(18日)起招標發售第1座10樓B室。該單位實用面積1,584方呎，採四房間隔。設私人升降機大堂，招標期為12月18日至2023年1月31日。
●啟德THE HENLEY III開放式戶終止交易
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，最新錄得一宗終止交易個案，涉及的單位為3B座12樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，原本於去年9月以658.05萬元沽出，當時呎價約27,649元，買家選用「建築期優惠按揭計劃」入市，惟交易已於周二(13日)終止。