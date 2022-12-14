畢馬威2022財年收入升14%　全球諮詢業務增長強勁

畢馬威國際宣布，截至2022年9月30日，畢馬威全球成員所在2022財年共實現年收入350億美元，按年增長14%，其中全球諮詢業務實現了最大的增長，按年上升了19%。增長的主要動力來源於交易和交易諮詢服務的成功，以及對創新技術和先進網絡安全解決方案需求的持續上升。稅務和法律服務增長了10%，審計增長了8%，這得益於對技術的投資和畢馬威成員所的本地化策略。

2022財年畢馬威全球員工人數繼續增長，期內全球員工人數增加了29,000人，上升12.4%。各級專業人士和領域專家隊伍壯大，有助於確保提供全面、優質的綜合服務，以解決世界各地組織當前面臨的複雜問題。畢馬威致力於營造共融、多元與平等（IDE）的環境，該所女性專業人士佔48.5%，並通過任命新成員在全球管理團隊中實現性別均等。

過去一年科技驅動轉型的需求大幅上升，畢馬威在公司上下進行了大量的數碼化轉型投資，包括任命Lisa Heneghan為新的全球首席數字官。另外，畢馬威專業人士助力客戶重塑數碼化相關的業務模型或流程，相關收入按年增長超20%。

另外，ESG是畢馬威業務的底色，穩健的財務增長使我們能夠進行持續投資以打造行業領先的全球ESG解決方案，這也契合了該行在2021年所做的15億美元投資承諾。