觀望議息結果　道指早段升幅不足百點

美股周三早段牛皮，市場靜待聯儲局今年最後一次議息結果，雖然今次加息0.5厘幾乎已無懸念，但投資者仍期望從最近一份經濟及貨幣政策展望的「點陣圖」中，得到更多有關未來貨幣政策走勢的啟示。

道指升70點，至34,179點；標指升7點，至4,027點；以科技股為主的納指升14點，至11,271點。港股夜期報19,653點，跌72點，低水20點。

相對於加息幅度，市場更關心聯儲局如何看待接下來的經濟環境。嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，隨着聯儲局有史以來最進取的加息並同時縮減資產負債表(即出售所持國債)，其貨幣緊縮政策的綜合影響明顯大於單純加息。在此之前，聯儲局早已發出放緩加息的信號，預計或於2023年7月前暫停加息，惟聯邦基金利率有可能會持續高企一段較長時間。

除了議息以外，市場亦關注周二美國消費物價指數(CPI)疑似提前外洩事件。在美國勞工部正式公布CPI的前一分鐘內，國債購買量突然暴增，3月到期的10年期國債期貨，成交量達到13,518份合約，遠高於正常水平。勞工部發言人表示，未知悉數據是否提前洩露，但承認一些政府官員按照規則確實能夠提前拿到數據。

至於周三公布的美國11月進口價格指數月按月跌0.6%，市場預期跌幅為0.5%；撇汽油後按月跌幅為0.3%，反映上游成本壓力進一步紓緩，或預示通脹有望進一步回落。

企業消息方面，達美航空發布了最新的業績指引，預期明年每股盈利介乎5至6美元，較今年增長近一倍；預期明年收入增幅介乎15至20%，經營利潤率介乎10至12%。達美表示，目前公司的增長勢頭仍然強勁，預期盈利能力也會繼續改善。該企股價升3.15%。不過，聯合航空行政總裁Scott Kirby出席活動時卻表示，其正為明年經濟衰退做準備。

投行富瑞將串流媒體巨頭Netflix的目標價由250美元上調至310美元，維持「持有評級」。該行認為，鑑於宏觀環境的不確定，及消費者情緒的變化，可能要等待更好的買入時機。不過，隨着Netflix推出費用較便宜的「有廣告版訂閱計劃」，相信未來收入增長會好過市場預期。該企股價升0.66%。