Tesla股價冧五成　馬斯克唔見1.11萬億

電動車公司特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)一向不務正業，自從10月底收購社交媒體Twitter後，一門心思投入到Twitter業務當中，期間瘋狂「派大信封」、之後又彈弓手叫被裁員工回巢，結果當然搞到一頭煙！最慘係佢完全忽略Tesla業務，結果導致公司股價暴跌，令身家大縮水，更因此失去世界首富之位！

Tesla股價年初至迄已經累跌逾五成，《福布斯》數據顯示，其身家已縮至1,768億美元。相較去年11月最輝煌時期約3,200億美元，目前佢嘅身家已經消失咗1,432億美元(約11,169億港元)，相當於香港半年嘅本地生產總值(GDP)。

Twitter辦公室傳欠租數周

不過，就算馬斯克將佢所有精力投放喺Twitter度，都未必有用。相反，因為馬斯克治理下嘅Twitter嚇怕咗唔少廣告商，佢「一時一樣」嘅管理方式導致員工、平台用戶無所適從，包括之前認證用戶真實身分嘅「藍剔」功能收費計劃，推出後短短幾日又撤回，最近又突然重新推出，今時今日咁嘅服務又點可能令用戶滿意？

最近更有消息指，Twitter嘅辦公室因為拖欠數周租金畀業主投訴，原因可能係佢不滿租金過高，想重新商討條款；仲有消息話佢唔想賠足員工遣散費，寧願同前員工對簿公堂。估唔到世界「前」首富竟然咁庹縮，唔知係咪因為身家大縮水，所以想慳返啲錢過年關……