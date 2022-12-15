內地樓市回暖？深圳發展商竟趁防疫鬆綁加價賣樓

眼見內地持續放寬疫情防控措施，又推出多項政策支撐樓市，深圳居然有個別開發商趁年底收回買樓折扣，甚至加價賣樓！

有內媒指出，位於華僑城四海華亭收回買樓折扣，The Town樂城二期則正式回收9.9折優惠政策，而位於南山區的新盤恒裕柏悅灣以及龍崗區阪田佳兆業雲望府更宣布加價，後者更自昨日起將所有在售房源價格上調4%。

深圳中原數據顯示，防疫限制放寬後的首周，深圳樓市整體供應和成交量有所增加，新樓成交面積按周漲逾八成，至10.30萬平方米。

不過，有市場人士指出，在目前市況下，個別樓盤收回折扣或漲價是一種營銷手段，因為買樓人士通常「買漲不買跌」，營造漲價現象可刺激客人的買樓欲望。建誠晟業總經理苑承建亦表示，目前深圳樓市很多剛需購買力仍未完全恢復，市場還需時消化不利影響，又預計房企短期仍透過以價換量方式，加快銷售回款。