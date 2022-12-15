鮑威爾︰通脹仍然高企　料明年不會減息

美國聯儲局主席鮑威爾在議息後新聞發布會上重申，繼續加息的做法是合適的，需要把貨幣政策收緊至足夠的「限制水平」，幫助通脹回到2%的目標；又指聯儲局官員們預期明年不會減息。他續稱，雖然早前公布的消費物價指數(CPI)顯示通脹有所回落，但仍需要更多的證據才能確認通脹處於持續下降的軌道。

他說︰「我們很高興看到現在(通脹回落)的進展，但要明白要恢復價格穩定還有很長的路要走。」與此前一樣，他再次強調，歷史告誡不要過早放鬆貨幣政策，聯儲局將會堅持到底，直到任務完成。

針對通脹的成因，他特別提到「非住屋相關的服務價格」，並稱這部分價格因素佔核心個人消費開支(PCE)物價指數約55%，並很大程度是由勞動力成本所帶動。由於目前就業市場仍相當強勁，職位空缺相當高，故可能需要很長時間才能讓服務價格回落。

他又表示，除了科技公司之外，其他企業都非常不願意裁員，因為招聘相當困難，職位空缺遠超勞動力供應。他續稱，可以讓失業率在「適度增長」的情況下恢復勞動市場平衡。

與此同時，持續加息勢必令經濟受到更大壓力，聯儲局在最新一份「點陣圖」的中位數預測顯示，明年經濟增長僅為0.5%。鮑威爾坦言，這是非常緩慢的增長，遠低於長期趨勢水平，但就稱到底經濟會否陷入衰退、是溫和衰退還是深度衰退，都是難以預測的(not knowable)。