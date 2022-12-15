鄧聲興：香港本地餐飲股邁向復常路

內地11月公布發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》(「20條」)後，多個省市相繼放寬疫情管控措施。此外，官媒評論文章指最困難的時期已經走過，病毒致病力在減弱，為進一步放寬疫情防控措施吹風。

本月初，在「20條」基礎上，以10條措施更加科學精準防控，並進一步解決防控工作中的突出問題，故又稱為「新10條」。在國家不斷優化疫情放寬措施的大環境下，港府亦放寬防疫措施。

太興藉多品牌策略突圍

在本地餐飲股中，最為看好太興。作為一個扎根香港33年的餐飲品牌，除旗艦的「太興」外，組合內還包括「敏華冰廳」、「茶木」、「亞參雞飯」及「錦麗」等，多品牌策略提升集團每單購買金額，以及使得集團毛利率維持在較高水平。截至今年中，集團餐廳數目有205間，香港佔最多，有151間，內地及澳門共54間。

相比起主攻中低端快餐的大家樂及大快活來說，中低端快餐面對成本上升問題，毛利率壓力較大。因此，隨着本地及內地逐步復常及佳節臨近，市民外出食飯慶祝意欲大增，相信太興會受惠。整體來看，在當前防疫政策放寬的大前提下，本地餐飲股值得投資者關注。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)