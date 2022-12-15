鄧建初：參考股票評論睇往績　控制注碼防患未然

若果見升就追，等於葡京見大買大，純靠運氣，難言勝算。然而，肯用功鑽研炒股模式，練成自家心法，贏面自然會高，長期戰勝市場及賺取一定利潤並不是難事。對市場運作一知半解，單憑參考部分空泛評論而入市，自己沒有痛下苦功，詳加分析，也就是不學無術，結果會是慘敗收場。

見升睇升，見跌睇跌的評論充斥市場，這是因為即時見效的機會較高，可以搏得掌聲，增加人氣。至於股民能否贏錢，不是他們的考慮範圍。資訊氾濫，股民又相當善忘，只會記得短時間的評論分析，而忘記了某某過往的評論戰績。

初哥以前有一習慣，覺得某人分析不錯，會用數月時間寫下其命中率，最好是經歷上落市的表現。一般評論員有好友和淡友之分，長期好友或淡友之評論，因其性格偏好而估中單邊市的言論並不可靠，只是當時市況對其分析有利而已。

現時股票市場複雜多變，和初哥入行時的境況有天淵之別。歸根究柢，是市場有大量衍生產品，加上股票數目與日俱增，但股民的資金池未能同步成長，造成此起彼落的場面不時發生，與過往齊上齊落的年代截然不同。

人性的貪婪與恐懼，與生俱來。大部分股民贏錢的時候，自覺氣勢如虹，往後仍會一路贏落去，於是加大注碼，希望能夠贏得更多。1997年是初哥入行當股票經紀的黃金歲月，客戶數目眾多，電話響個不停，填滿了多頁落盤紙，至晚上十時才能對盤完畢。股災前，有客戶每天均賺取數千元利潤，本來相當高興，怎料她眼見同事贏的錢是其數倍，心中感覺不是味兒，於是把心一橫，加大注碼。我曾好言相勸說「世事難料」，但她聽不入耳，在愈買愈大的情況下，終於一次回調急挫，輸至焦頭爛額。

印象最深刻的，是一位舊同事，初嘗甜頭，贏得太順利，貪念陡生，要求增大融資，將原來買入金額由20萬元加大五倍至100萬元，買入一隻當炒股。鑑於孖展槓桿比率太高，有違風險管理原則，只能好言婉拒他的要求。誰知他反而將錢提走，轉去另一證券行進行買賣，從此亦和初哥沒有來往。那隻股票終敵不過股災暴跌的命運，從另一舊同事口中，得悉他輸得一敗塗地。

在當時熱火朝天的瘋狂年代，好言相勸並不會獲得認同，只覺得初哥阻其發達而已。在客戶角度來看，贏錢當然是自己英明神武，輸錢不是運氣不佳，便是經紀問題。經紀見盡世態炎涼，只能慨嘆「經紀生涯原是夢」了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)