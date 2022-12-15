道指跌142點　油價升2.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數向下，報103.66；港匯見7.775；離岸人民幣(CNH)報6.9467；美元兌日圓處135.36；歐元報1.0675，英鎊報1.2417。金價處1,807.79美元。布油報82.8美元，紐油報77.25美元。比特幣報1.78萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指變動不大。

●道指收報33,966點，跌142點或0.42%；標指收報3,995點，跌24點或0.61%；納指收報11,170點，跌85點或0.76%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,623點，跌49點。

●即月恒生指數夜期收報19,750點，升25點，高水77點，成交10,061張。

●紐約期油收報每桶77.28美元，升1.89美元或2.51%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.7美元，升2.02美元或2.5%。

●紐約期金收報每安士1,818.7美元，跌6.8美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,495點，跌6點或0.09%；德國DAX指數收報14,460點，跌37點或0.26%；法國CAC指數收報6,730點，跌14點或0.21%。

●美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率上調到介乎4.25至4.5厘區間，創2007年以來最高水平。主席鮑威爾表示，繼續加息的做法是合適的，需要把貨幣政策收緊至足夠的「限制水平」，幫助通脹回到2%的目標，又指聯儲局官員們預期明年不會減息。

●金管局將基準利率上調0.5厘，至4.75厘。

●日本11月出口按年增長20%，進口按年升30.3%。

●研究：美國個人信貸拖欠比率或創13年新高

●三星處理器改攻車用晶片市場

●內地樓市回暖？深圳發展商竟趁防疫鬆綁加價賣樓

●Tesla股價冧五成 馬斯克唔見1.11萬億

●東方日報B1：逆風重創 華經濟預測再降

●【東方產評】全球能源大變天 中美勢爭話語權