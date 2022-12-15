余偉文：市民要對銀行儲貸利率上升有心理準備

美國聯儲局凌晨宣布加息0.5厘後，金管局總裁余偉文見記者表示，從聯儲局會後所發表的聲明及點陣圖顯示，加息周期尚未完結，最終利率見頂水平亦有能上調。他指，美國通脹數據雖輕微回落，但實際通脹要回落到聯儲局預期水平則仍有一段時間，未來要持續關注服務業，尤其是薪金相關數據，料高水平利率將維持一段時間。

金管局周四(15日)早上亦宣布，將本港貼現窗基準利率上調0.5厘，至4.75厘，即時生效。

他指，美國加息不會影響本港貨幣金融穩定，而在聯匯制度下，港元拆息(HIBOR)會趨近美元拆息；隨着美元拆息有進一步上升的空間，本地亦有季節性需求，將增加港元需求，預期港元拆息在往後一段日子將處於一個較高水平。

余偉文強調，港元拆息是銀行調整儲貸利率的重要因素，所以市民要對銀行儲貸利率上升有心理準備。

截至今年9月底，香港銀行的壞帳率大概在1.1%水平、按揭壞帳率僅0.04%。余稱屬歷史仍是較低水平，他指，現時銀行高承數按揭大多屬於銀行職員優惠或使用按揭保險，其中部分風險則轉嫁按保公司，銀行體系實質暴露風險只有五至六成；現時仍未觀察到樓價下跌對銀行體系壞帳率有特別影響。展望未來，由於部分內地貸款、及本地經濟受壓，預期整體壞帳率會可能會輕微調高。