港股跌幅擴大　百度挫逾5%　內房物管股捱沽

港股跌幅擴大至超過400點，恒生指數挫至19,200點水平，暫跌幅收窄至300餘點。國企指數跌130點；科技指數跌80點，主板成交300億港元。

大型科網股跌幅擴大，百度挫5.1%；阿里巴巴跌4.1%；小米集團跌3.2%；美團及京東集團跌3%；騰訊跌2.6%；網易跌0.4%。

金融股合力拖低大市，；中國平安跌2.7%；招商銀行跌2.6%；香港交易所跌2.3%；滙豐控股跌1.9%；工、中、建三大內銀股跌0.8%；友邦保險跌0.6%。

內房及物管股捱沽，碧桂園及碧桂園服務跌5.2%及6.1%；龍湖集團跌6.3%。富力地產跌4.2%；萬科企業跌3.9%；中國海外跌3.5%。旭輝永升服務被大股東減持，股價挫逾11%。

【09:21】港股窄幅上落 阿里巴巴跌1% 金融股偏軟

聯儲局一如預期再加息半厘，並預告明無不會減息。港股開市偏軟，恒生指數跌60點或0.31%，報19,612點；國企指數低開17點或0.26%，報6,684點；科技指數跌12點或0.28%，報4,225點。

大型科網股拖低大市，百度跌2%；阿里巴巴跌1.1%；小米集團跌1%；美團跌0.7%；京東集團跌0.4%；騰訊無起跌。

金融股偏軟，滙豐控股跌0.9%；招商銀行跌0.8%；友邦保險及香港交易所跌0.6%；建設銀行跌0.4%；中國平安跌0.1%。