內地70大中城市11月二手樓價下滑　廣州月跌0.6%最傷

國家統計局公布，11月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有51個和64個，個數均與10月相同。11月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.5%和1.2%，漲幅較10月均回落0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降1.2%，降幅較10月收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年下降3.2%，降幅與10月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.9%，降幅與10月相同；二手住宅銷售價格按年下降4.8%，降幅較10月擴大0.1個百分點。

新建商品住宅銷售價格按月下降城市有51個，較10月減少7個；二手住宅銷售價格按月下降城市有62個，個數與10月相同。11月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.4%，降幅較10月均擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.4%，降幅較10月均收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅較10月收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅與10月相同。

一線城市中，北京和上海11月新建商品住宅價格分別按月升0.1%和0.3%，廣州和深圳同樣按月下跌0.5%。11月二手住宅價格方面，北京、上海、廣州、深圳依次按月下跌0.2%、0.5%、0.6%、0.3%。