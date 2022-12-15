中銀：聯儲局下次或加息0.25厘　歐央行料將加半厘

美國聯儲局一如預期宣布加息0.5厘，但明確表示加息周期仍未完結，下次加息將以數據為判斷，但強調在確定通脹能持續回落至2%的目標水平前不會減息。中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪認為，聯儲局鷹派的議息內容，是要管理市場近日對下降加息幅度的亢奮情緒。

今次議息的焦點在於更新的利率點陣圖，聯儲局各委員預期2023年的終極利率中位數將由4.6%提升至5.1%。雖然最終利率會因未來數據變化而改變，但在近日通脹正在回軟時，各委員今次的預期反映了他們對美國通脹高韌性的觀點。不過，議息後利率市場並未跟隨調高預期。其中美國2年及10年債息仍處於4.2%及3.5%水平，而隔夜指數掉期目前反映市場預期2023年的終極利率為4.9%。

高相信，聯儲局2月加息步伐將取決於數據變化，但由於近日通脹數據開始回軟，若沒有出現特別變化，下次議息加息幅度可望降至0.25%。然而，由於失業率仍處於極低水平，而工資增長仍然較高，相信其後仍有一至兩次加息0.25%的機會，以確保通脹能回落至目標水平，使聯邦基金利率接近點陣圖預測中位數。

至於即將議息的歐洲央行，上次議息會議表示已經看到退出寬鬆政策有實質進展，同時指出了三個關於加息考慮重點，分別是通脹、加息累積幅度及加息的滯後效應。高表示，雖然其後歐央行不少委員發表比議息內容較為鷹派的言論，但目前通脹有所回軟，能源價格仍算穩定，加上聯儲局開始放慢加息，所以相信歐央行應該會考慮滯後效應的因素，故預計今次應將加息半厘。此外，為了控制通脹，預期2023年2月繼續加息半厘的機會較高。

英倫銀行(即英國央行)亦將於同日議息。在目前的經濟環境下，英倫銀行的貨幣政策既要控制通脹，亦要支持經濟增長，同時亦要面對脫歐後所產生的貿易問題。高認為，整體而言，英倫銀行需要控制仍處於極高水平的通脹，但不能太積極而加深經濟衰退，預期英倫銀行亦將加息半厘。利率市場目前預期2023年可能將會加息到4.5%，不過央行早前表示，若跟隨市場路徑加息，英國的經濟將經歷更長的衰退期，代表未來英倫銀行應該會維持較溫和的加息路徑，希望透過目前經濟衰退同步調節需求而降低通脹。