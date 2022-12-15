經絡：拆息高企　料港銀將上調最優惠利率

美國聯儲局宣布加息0.5厘，符合巿場預期。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，過去9個月，聯儲局透過連續4次大手加息0.75厘作打擊通脹的首個階段，現時第二階段開始放慢加息步伐，加息幅度收窄至0.5厘，但現時通脹率與目標2%仍有一段距離，加上中美貿易、俄烏問題及疫情等打擊全球經濟活動，為通脹帶來不確定性。曹預料，明年美國加息仍會持續以降低通脹為主，料明年聯邦基金利率仍會升至5厘半或以上水平。

另一方面，周三(14日)一個月HIBOR報4.97厘，並已連續1個半月維持3厘以上水平，早已高於一般銀行新造P按息率及H按封頂息率，本港銀行體系結餘約964億港元水平。

曹預料，美國加息仍會持續，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息將維持高水平，在資金成本壓力下，本港銀行加息難避免，月內已有8間銀行預計息率走勢、因應資金成本下陸續再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備。金管局亦剛宣布將基本利率由4.25厘上調至4.75厘。相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。他預測，本港銀行短時間內將調升最優惠利率P，加息幅度約0.25厘。