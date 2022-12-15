許繹彬：港股升勢威盡全球　慎防「反高潮」

許指出，港股由11月起吐氣揚眉，逐步復常及放寬疫情防控措施，乃意料中事，如沒有把握好此升浪的投資者，現階段才入市，值博率在20,000點前，皆因在心理關口前大量「獲利回吐盤」湧現；如拖磨多一段時間，此形態仍未改變，升穿20,000點料非難事。一如以往每逢要跨過18,800或19,600點的大關，均要嘗試衝關數次，方可最後過關，投資者需耐心等候。

港股近日走勢威盡全球，鬆綁消息再添助力，衝破兩萬點大關可謂輕而易舉。衍生產品(如期貨及期權)的好友，以及重倉牛證的好友，正準備磨刀霍霍屠熊之際；但世事往往是「你估唔到」，港股卻反高潮，在本周一下挫463點 ，牛友反遭淡友還擊。

許認為，港股每逢到了重要心理關口，就會表演「反高潮」，每每需要強而有力的理據支持，才得以成功闖關。上周五港股無心插柳之下，攀上19,900點，當時確實出乎市場意料之外，即使有水晶球亦未能估計，未來大市繼續「估你唔到」，亦屬正常。