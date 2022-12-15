許繹彬：港股升勢威盡全球 慎防「反高潮」
2022年12月15日 10:24
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，不經不覺踏入12月下旬，全球的投資步伐已開始放緩，港股的成交因而進一步縮減，氣勢料會放緩。投資者可先行在恒指10天線(即19,200點左右)作初步部署，小注怡情。隨着港府逐步跟隨國內鬆綁各類防疫措施，「安心出行」宣告完成歷史使命，部份受惠股如太古地產(01972)及九龍倉置業(01997)等高檔商場股，即時應聲起舞，後者更創下52周新高。相對民生股，領展(00823)仍算落後，可多加留意。
許指出，港股由11月起吐氣揚眉，逐步復常及放寬疫情防控措施，乃意料中事，如沒有把握好此升浪的投資者，現階段才入市，值博率在20,000點前，皆因在心理關口前大量「獲利回吐盤」湧現；如拖磨多一段時間，此形態仍未改變，升穿20,000點料非難事。一如以往每逢要跨過18,800或19,600點的大關，均要嘗試衝關數次，方可最後過關，投資者需耐心等候。
股市的此次升勢，主要受惠於內地防疫政策傳來喜訊，進一步公布優化防疫措施，推出「新十條」，包括取消核酸檢測及健康碼、可居家隔離等，為內地居民逐步「復常」傳來佳音，當中尤以營商者歡喜若狂。許指出，香港對此抱有無限憧憬，農曆新年前通關言之鑿鑿，可能性邁近了一步；旅遊相關股份如攜程集團(09961)及老牌的中旅(00308)均應聲炒上。
港股近日走勢威盡全球，鬆綁消息再添助力，衝破兩萬點大關可謂輕而易舉。衍生產品(如期貨及期權)的好友，以及重倉牛證的好友，正準備磨刀霍霍屠熊之際；但世事往往是「你估唔到」，港股卻反高潮，在本周一下挫463點 ，牛友反遭淡友還擊。
許認為，港股每逢到了重要心理關口，就會表演「反高潮」，每每需要強而有力的理據支持，才得以成功闖關。上周五港股無心插柳之下，攀上19,900點，當時確實出乎市場意料之外，即使有水晶球亦未能估計，未來大市繼續「估你唔到」，亦屬正常。