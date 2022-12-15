【高盛推介】阿里、美團跌幅較大市深　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商指市場由於內地重新開放及近日改變疫情政策，對中國互聯網行業持正面態度，而該行亦對行業持正面看法，並看好阿里巴巴及美團，均給予「買入」評級。

阿里周三(14日)繼續上試90港元收市，升約1.3%，周四(15日)早段回吐，低開約1.1%後跌幅擴大。現報85.55元，跌約4.4%，跌幅較大市深。

美團周三重上180元水平收市，升約2.1%，周四早段亦回吐。早上低開約0.8%後跌幅擴大，現報175.4元，跌約4%，跌幅亦較大市深。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於本周一(12日)及本周二(13日)共錄得約2,270萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

美團方面，淡倉於周三獲資金轉向流入，有約870萬元。

觀察港股通資金流向，則見北水周三繼續買入美團，錄得約1.3億元資金淨買入。

阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.1倍，輕微價外。

阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、高敏感度。

阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽23577，行使價78.83元，2023年2月23日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低街貨。

阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.5倍，中期。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，近15元收回距離熊證。

美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

美團購22951，行使價250元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低面值。

美團牛64891，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，高槓桿貼牛。

美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿3.6倍，低面值。

美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。