【高盛推介】阿里、美團跌幅較大市深 好淡倉部署
2022年12月15日 11:12
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有券商指市場由於內地重新開放及近日改變疫情政策，對中國互聯網行業持正面態度，而該行亦對行業持正面看法，並看好阿里巴巴及美團，均給予「買入」評級。
阿里周三(14日)繼續上試90港元收市，升約1.3%，周四(15日)早段回吐，低開約1.1%後跌幅擴大。現報85.55元，跌約4.4%，跌幅較大市深。
美團周三重上180元水平收市，升約2.1%，周四早段亦回吐。早上低開約0.8%後跌幅擴大，現報175.4元，跌約4%，跌幅亦較大市深。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於本周一(12日)及本周二(13日)共錄得約2,270萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
美團方面，淡倉於周三獲資金轉向流入，有約870萬元。
觀察港股通資金流向，則見北水周三繼續買入美團，錄得約1.3億元資金淨買入。
阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.1倍，輕微價外。
阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、高敏感度。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽23577，行使價78.83元，2023年2月23日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低街貨。
阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.5倍，中期。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，近15元收回距離熊證。
美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
美團購22951，行使價250元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低面值。
美團牛64891，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，高槓桿貼牛。
美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿3.6倍，低面值。
美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。