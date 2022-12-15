中原按揭：港P料只加0.25厘　每月供款增逾3%

美國聯儲局宣布上調聯邦基金利率0.5厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國年內累積7次加息幅度增至4.25厘，與本港樓按相關的1個月港元拆息周三(14日)報4.97%，近期徘徊5%逾14年新高水平，已明顯高於市場按息介乎2.875至3.375%，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，多家銀行已在議息前調整新造按揭息率水平，料今次本港最優惠利率(P)加幅為0.25厘，加息後按息將升至達3.5厘水平，市場按息約介乎3.375至3.625%。

王指出，今年美國面對歷史性高通脹問題連續大手加息，今次加息後，距離美息見頂的加幅只有約0.5至0.75厘，預期明年美息加幅放緩及見頂，雖然明年美國息率將在見頂後橫行一段時間，當中主要視乎通脹回落速度，但在通脹明顯回落後，美國亦需要處理猛烈加息帶來經濟衝擊的問題，加上市場憂慮美國步入經濟衰退，故此相信市場已預期美息在高位一段時間後將掉頭回落。

她又稱，受惠於本地及內地防疫放寬、本港不再用安心出行及取消黃碼，通關如箭在弦，美息明年見頂及息率走勢步入明朗化等因素，市場氣氛正好轉，近期市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩迹象，並開始醞釀由「遲買會平」轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交投續增。雖然預期銀行加P後對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信有助市場加快消化加息影響。

以30年期計，若P加0.25厘，月供增加3.2%，每100萬元按揭額增加138元，以平均按揭額約500萬元為例，以大行新造二手物業按息3.225%加至3.475%計，月供增加691元，至22,383元(加幅3.2%)。