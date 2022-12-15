【高盛推介】美聯儲宣布加息半厘　唯銀行股普遍回吐

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲宣布加息半厘合乎市場預期，利率點陣圖顯示利率預期中值將升至5.1厘。主席鮑威爾在議息結果公布後表示持續加息是適當，加息仍有一段路要走，市場預期將會繼續加息。

唯獨銀行股普遍跟隨大市回吐，由上周四(8日)起連升5日的滙豐控股，早上低開約0.9%後跌幅擴大，最低見46.9港元。現報47.5元，跌約1.1%。

恒生銀行周三(14日)跌約0.8%，周四(15日)早段低開約0.5%後曾短暫反彈，但及後再跌。現報127.3元，跌約0.2%。周三升約1.4%的中銀香港，周四早段高開後倒跌，現報26.1元，跌約0.6%。

觀察個股輪證資金流向，滙控淡倉於本周一(12日)錄得約60萬元資金流入後，本周二(13日)及本周三獲資金轉向沽出。而恒生好倉則於周三獲資金轉向流入。

滙豐購28842，行使價49.9元，2023年3月27日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、高敏感度。

滙豐牛63028，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中街貨最低。

滙豐沽28619，行使價38.95元，2023年4月4日到期，實際槓桿10.2倍，行使價36元以上、3個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐熊50906，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，市場上最貼價、最高槓桿熊證之一。

恒生購21102，行使價151.58元，2023年8月24日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。

中銀購23483，行使價33元，2023年6月15日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿、低面值。

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