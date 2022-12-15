環聯：今年香港節日網購詐騙率較平日減62%

環聯公布的詐騙趨勢季度調查報告發現，於今年11月24日的「黑色星期五」前夕，至11月28日的網購星期一節日購物旺季期間，全球網購交易中有15%屬於可疑詐騙交易。在源自香港的網購交易當中，在上述時期以及雙十一期間則有7%屬於可疑詐騙交易。

環聯TruValidate詐騙分析解決方案分析數十億宗交易數據，顯示全球節日購物旺季期間之每日平均可疑網購詐騙交易比率，相較今年其他時期高82%。計算「雙十一」在內的香港節日購物旺季期間之每日平均可疑網購詐騙交易比率則較同年其他時期低62%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，網購逐漸成為日常生活的一部分，而相關的詐騙活動在網絡世界亦愈趨普遍。雖然消費者在社交距離措施逐步放寬後開始重返實體店購物，但網購仍然是很多人的首選。因此，網上商戶如何在保障消費者私隱安全的同時，能維持無縫及順暢的購物體驗，是至關重要的一環。

環聯亦分析了在全球節日購物旺季期間的主要可疑網購詐騙交易類型，當中以濫用促銷(濫用網站促銷活動，例如推薦朋友加入及免費贈品)，以及帳戶接管(未經許可下被帳戶持有人以外人士使用帳戶)為兩大主要類型。

殷虹補充指，樂見來自本港的網購詐騙有所減少，這有機會是因為消費者意識有所提高，以及更多企業採取有效的預防措施，但企業亦不應因此而鬆懈。隨着騙徒手法日益純熟，網上商戶必須繼續運用適當工具，在不影響消費者購物體驗的情況下，偵測早期詐騙迹象。企業可以採用一些全方位詐騙解決方案，在交易開始時驗證客戶身份及真實性，從而避免因為誤報而失去有效的交易。