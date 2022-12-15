大華銀行：港經濟今年恐縮3.1%　美明年或輕微衰退

大華銀行環球經濟與市場研究部發表2023年第一季展望，表示目前預期香港經濟在2022年收縮3.1%，幅度大於該行原先預測收縮0.7%。儘管經濟活動出現可觀反彈，但該行仍預期今年第四季實質本地生產總值(GDP)按年收縮2.5%。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，由於中國逐步放寬防疫措施，並推出更有力的措施穩定房地產市場，該行仍看好香港明年復甦前景。該行亦預期港府會維持寬鬆的財政政策，聚焦於刺激私人消費，以支持經濟在明年復甦。該行維持對香港GDP 2023年增長預測為3.5%。惟在2024年下半年或之前，香港的實質GDP不會回復至2018年水平。

該行指，隨着港元流動性進一步收緊，息差很可能進一步下跌。整體而言，該行預期美元兌港元匯率很大機會重返7.75至7.85波幅範圍的中間水平，並更新美元兌港元匯率截至2023年第四季的預測為7.80。

該行表示，環球經濟前景料將在2023年轉弱，主要受美國聯儲局及主要央行率先大幅加息以遏抑處於數十年高位的通脹所拖累。

李續稱，該行維持預測美國經濟在2023年出現輕微衰退，全年GDP增長預測為負0.5%及較高的失業率4.5%，主要受多項因素的綜合影響，包括通脹高企、環球增長放緩及歐洲會出現溫和衰退，歐元區及英國的GDP增長預測同為負0.5%；而另一項重要因素是央行大幅加息所造成的衝擊。由於沒有金融失衡狀況，該行預期不會出現嚴重衰退。此外，本行預計美國在2023年上半年出現衰退，聯儲局的加息行動於明年第一季達致終端利率5%，並在明年內維持利率不變至2024年第一季。

此外，中國內地重啟經濟過程會是長路漫漫。該行預期內地經濟前景在2023年下半年較有顯著改善，明年GDP增長可望回升至4.8%，高於2022年預測的3.3%。隨着內地計劃加快長者疫苗接種計劃，意味放寬步伐可望加快，該行預計內地明年會進一步放寬防疫政策，且推行刺激措施對經濟發揮正面作用，這有助房地產市場回復穩定。惟在不明朗環境下，房屋銷售可能需較長時間才能復甦。