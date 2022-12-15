中原陳永傑：港府倘減辣　樓價料明春見底　全年反彈15%

美國聯儲局公布加息半厘，幅度比前4次加0.75厘為低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次加息幅度放緩反映美國方面亦面對經濟衰退的壓力，開始縮減加息幅度，對市場屬正面訊息。同時，滙豐銀行上調港元最優惠利率0.25厘，雖然加息短期內對市場氣氛會有影響，但本港加息幅度屬溫和，相信市場很快消化加息影響。

陳指出，對於準備置業人士而言，加息無疑增加供樓支出，但現時加息幅度影響有限，加上美國已進入加息周期一段時間，心理上亦有一定準備，是次加息幅度放緩相信對買家入市心理有一定幫助，但相信對整體成交量及樓價影響不大。

他續稱，現時香港按揭息率介乎3.375%至3.625%，較過去30年平均按息4.3%，仍有0.925%至0.675%的差距，現時按息仍處偏低水平。市場預期明年美息加幅放緩及見頂，料加息對港樓影響會逐步淡化，料美息於見頂後維持一段時間亦有機會掉頭回落，待美國減息時，香港樓價更有可能出現報復式反彈。

對於近期本港受惠內地及本港逐步放寬防疫措施，復常方向相當明確，12月份本港整體入市氣氛有改善，股市反彈，二手交投明顯增加，經濟及社會有望有序恢復常態，中港全面通關有望於明年初落實，正式通關後整體經濟定會明顯好轉，市民入市意欲亦會大增，屆時樓市交投量明顯回升，出現樓市小陽春，持續下去量變質變，樓價有望成功尋底，見底回升，加上如果政府適時減辣，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價於谷底反彈15%。